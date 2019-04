Linea Acqui-Ovada-Genova: ad agosto solo due settimane senza treni

Acqui Terme – Sarà più breve, due sole settimane, quest’anno la chiusura estiva della linea ferroviaria Acqui-Ovada – Genova nel mese di agosto. Un responso che è stato dato al termine dell’incontro tra i pendolari del comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba, l’assessore ligure ai Trasporti Giovanni Berrino, il collega del Piemonte Francesco Balocco, Trenitalia e Rfi.

Quest’anno, consapevoli anche dei disagi nei collegamenti con Genova, la chiusura sarà dunque più breve. I treni saranno rimpiazzati dai bus soltanto dal 16 al 29 agosto e negli orari di punta resteranno i convogli, pare con lo stesso schema di un anno fa: tre da Acqui a Genova e tre in senso opposto, nelle ore più frequentate.

Ieri il presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, ha incontrato Berrino e Balocco prima dei pendolari per fare il punto sui disagi della linea: al centro della questione la richiesta di una nuova coppia di treni per colmare i «buchi» orari (partenza da Brignole alle 15,13, ritorno da Acqui alle 19,17), la necessità di eliminare la storica frana di Mele, i disagi causati ogni giorno da treni vecchi, sporchi e freddi.

Il problema, però, sono i soldi. Che non ci sono per la nuova coppia di treni che, alla Liguria, costerebbe 1,5 milioni di euro l’anno.

“Per inserire questa coppia di treni – dicono dal Comitato Trasporti Valli Stura e Orba – la proposta è quella di eliminare altre due corse che per Regione e Fs sono le meno frequentate: quella delle 11,13 da Brignole, che si potrebbe sostituire con un bus soltanto fino a Ovada, e quella delle 12,17 da Acqui. Ma noi non possiamo prenderci la responsabilità di decidere una cosa del genere. I viaggiatori vogliono treni in più, non un baratto che sposti i disagi da una fascia oraria all’altra. Quanto alla qualità delle carrozze, per ora non ci sarebbero troppi margini di manovra, mentre per la frana di Mele, Liguria e Piemonte invieranno a Rfi una richiesta d’intervento congiunta: il costo di rimozione sarebbe di 12,5 milioni, più 7 per sistemare la sottostazione elettrica di Acquasanta”. Ma il problema sono i soldi e come trovarli.