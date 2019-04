Pernigotti: saltata la vendita del comparto gelateria. E la novarese Laica ha preso tempo

Novi Ligure – Tutto annullato. È saltata la vendita del comparto gelateria della Pernigotti. Oggi la storica azienda dolciaria novese avrebbe dovuto ufficializzare l’accordo con una grossa ditta del settore.

L’incontro a Milano con i rappresentanti sindacali però è stato annullato e, secondo quanto trapelato, la causa sarebbe il fatto che il possibile compratore, una società di Rimini leader nella produzione di semilavorati per gelateria e pasticceria, si sarebbe ritirato dall’affare.

Una situazione che, però, potrebbe anche essere positiva perché, per adesso almeno, non si procederà al cosiddetto “spezzatino”, temuto dai lavoratori della Pernigotti e dai sindacati.

Se poi l’azienda si trovasse in forte crisi di liquidità, potrebbe essere costretta a dichiarare fallimento. E in tal caso dovrebbe cedere anche il marchio, quello che tutti gli aspiranti acquirenti della fabbrica vogliono. Ma per ora sono tutte ipotesi.

Spiega Tiziano Crocco, segretario provinciale della Uila Uil: “la mancata vendita del comparto gelateria, potrebbe convincere i Toksoz a più miti consigli e quindi a mettere sul mercato il marchio. La cessione della gelateria però avrebbe anche potuto ricollocare una trentina di operai e qualche interinale. Bene lo stop allo spezzatino, ma non possiamo esultare. Da parte nostra partirà oggi stesso una richiesta di incontro al ministero dello Sviluppo economico, anche alla luce delle notizie che arrivano da Arona: Pernigotti deve fare chiarezza”.

La Laica, azienda di Arona interessata a subentrare alla Pernigotti nella gestione dello stabilimento di viale della Rimembranza, ha ritirato la propria disponibilità, almeno per un anno. Per bocca del presidente Andrea Saini, Laica ha spiegato che condizione imprescindibile era far ripartire la produzione entro il 13 maggio, per tornare sul mercato in autunno.

I tempi però si sono allungati e secondo Saini non c’è più il margine necessario per far ripartire la fabbrica già quest’anno.

L’azienda di Arona ha confermato il proprio piano industriale, ma ora chiede di posticiparlo di un anno e che la proprietà turca possa dare una mano alle operazioni per la ripresa della produzione.