Trasportava rottami senza autorizzazione: denunciato

Solero – Un uomo della provincia di Cagliari è stato denunciato dai Carabinieri di Solero per attività di gestione, trasporto, raccolta e recupero non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai militari sulla strada provinciale 10 alla guida di una Ape Piaggio mentre trasportava vari rifiuti speciali metallici non pericolosi, senza la prevista autorizzazione né l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali.

Il veicolo e tutti i rottami sono stati sequestrati, l’uomo dovrà pagare una multa e restare per un anno senza patente per aver circolato con l’assicurazione scaduta e non aver sottoposto il mezzo alla prevista revisione.