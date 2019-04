Ubriaco prima minaccia clienti e personale del Carrefour, poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

Tortona – Manette ai polsi, ieri pomeriggio intorno alle 3, per un quarantaquattrenne di Sale, Salvatore Tulipano, che al Careffour di Tortona, in via Postumia, ha dato parecchio filo da torcere ai Carabinieri di Viguzzolo.

I militari erano, infatti, stati chiamati perché Tulipano, in preda ad un forte stato di agitazione dovuto molto probabilmente ai fumi dell’alcol, aveva spaventato e minacciato clienti e personale della sicurezza del supermercato.

Giunti sul posto, gli uomini della Benemerita hanno cercato di calmarlo ma Tulipano si è scagliato con violenza su di loro, sferrando calci e pugni e rifilando pure un morso ad uno dei militari.

La furia del salese non ha risparmiato nemmeno l’auto di servizio dei Carabinieri, presa a calci e danneggiata ad una fiancata.

Alla fine l’uomo, arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e ubriachezza, è stato condotto in caserma a Tortona ed affidato poi alle cure mediche del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato e messo sotto sedativi a causa del suo stato di aggressività.

Piantonato dai Carabinieri, quando si sarà ripreso Salvatore Tulipano sarà condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per essere processato con rito direttissimo.