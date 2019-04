Compra on line ma la merce non arriva: denunciate due persone

Acqui Terme – Con l’accusa di truffa, sono finiti nel mirino dei Carabinieri di Acqui terme due persone della provincia di Salerno.

I due, già noti alle Forze dell’Ordine per reati in materia di truffe on line, avevano fatto cadere in trappola un alessandrino, attirato dalla proposta di vendita di due monete da 500 lire su un noto sito internet di e-commerce.

L’uomo ha abboccato al tranello e versato oltre 100 euro con un bonifico bancario ma è rimasto poi a mani vuote dato che la merce non è mai arrivata e i venditori erano diventati irrintracciabili.

Le indagini dei Carabinieri di Acqui, che hanno incrociato i dati dei conti correnti con i dati dei profili del sito internet, hanno portato all’identificazione dei due, poi denunciati.