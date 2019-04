Elezioni in Israele: vince Netanyahu, la destra ancora al potere

Roma (askanews) – Nelle elezioni in Israele, con il 95% dei voti scrutinati, il Likud di Benjamin Netanyahu e Kahol Lavan di Benny Gantz hanno 35 seggi ciascuno, ma la destra ha in totale 65 seggi. Per lo schieramento di destra sarebbe quindi possibile formare una coalizione di governo. Lo riporta il quotidiano di Israele Haaretz.

“È una notte di grande vittoria – ha detto Netanyahu dopo gli exit poll -. La destra continuerà a guidare Israele per i prossimi 4 anni. Vi amo – ha aggiunto rivolto ai suoi sostenitori -. Ventitrè anni fa Sara (la moglie, n.d.r.) e io eravamo qui, e siamo ancora qui grazie a voi e per voi. Lavoro notte e giorno per voi, per il Paese, per la nostra Terra”.