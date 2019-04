Fallimento Novese: cinque gli indagati

Novi Ligure – Risultano indagate cinque persone per il crack della U.S. Novese Calcio, avvenuto il 7 novembre 2016, giorno in cui il tribunale, presieduto da Caterina Santinello insieme a Pierluigi Mela e al giudice relatore Enrica Bertolotto, emise la sentenza di fallimento del club piemontese.

Le persone in questione sono, in base alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, gli amministratori di diritto e di fatto che si sono succeduti alla guida della società dal 2013 al 2016, accusati di reati di occultamento e distruzione dei libri sociali obbligatori e di bancarotta fraudolenta.

Una situazione, quella del sodalizio biancoceleste campione d’Italia nel 1922, già nota agli inizi del 2016, quando le Fiamme Gialle della Compagnia di Novi avviarono le indagini prelevando documentazione nella sede di piazza Delle Piane e nei locali dello stadio comunale “Girardengo”.

In particolare, i finanzieri avevano segnalato la società calcistica all’Agenzia delle Entrate quale “evasore totale”, perché non aveva presentato, tra il 2012 e il 2016, le prescritte dichiarazioni fiscali con una correlata evasione d’imposta di circa due milioni di euro in quattro anni.

Dopo la dichiarazione di fallimento, le indagini hanno permesso di contestare violazioni fiscali penalmente rilevanti commesse a vario titolo come l’omessa presentazione delle dichiarazioni e l’occultamento delle scritture contabili, nonché reati fallimentari come bancarotta fraudolenta e plurime distrazioni patrimoniali per una sottrazione di risorse finanziarie di circa 100 mila euro.

L’attuale società e l’attuale dirigenza non sono in alcun modo coinvolte dalle indagini.