Nei cimiteri alessandrini è allarme loculi: finiranno nel 2020

Alessandria – Ad Alessandria è allarme loculi nei cimiteri. Entro il 2020 mancheranno posti, una notizia che è circolata ieri, a margine della Commissione consiliare sviluppo del Territorio che si occupava della nuova gestione dei cimiteri, che nel capoluogo sono quattordici.

Servono investimenti, questo è certo, ma ad impedirli sono le casse comunali, perennemente in sofferenza. Dunque impossibile, al momento, effettuare interventi di manutenzione.

Una Commissione, quella di ieri, convocata per far approvare l’atto di indirizzo della Giunta Cuttica che, all’unanimità, ha autorizzato l’avvio di un partenariato pubblico/privato proprio per la gestione cimiteriale.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini, ha comunque voluto precisare che “non sarebbe una privatizzazione ma un’opportunità, una sfida per sopperire a carenze oggettive visto che siamo in difficoltà. Se nessun privato accetterà possiamo almeno dire di averci provato.”

Barosini ha, inoltre, sottolineato il dovere morale di trovare una soluzione: “Ricevo in media 300 segnalazioni di criticità al giorno legate ai cimiteri” ha precisato l’Assessore ai Lavori Pubblici.

Tra le difficoltà emerse quella dell’esiguo numero degli operatori comunali impiegati: sono appena otto mentre circa dieci anni fa erano più di trenta.

E poi, appunto, la questione loculi: secondo quanto dichiarato da Angela Ricci, architetto del Comune, le tumulazioni, ogni anno, sono circa quattrocento.

“Con questo trend, nel 2020 non ce ne saranno più – ha detto l’architetto Ricci – abbiamo già bloccato la vendita anticipata di spazi, anche prima che avvenga il decesso. Servono subito 4.000 loculi in più. Nel cimitero di Casalbagliano, inoltre ne servirebbero 100. Anche lì i loculi termineranno, in questo caso tra circa un paio d’anni”.

Nove i milioni di euro che servirebbero per l’ampliamento dei cimiteri. Una cifra che Palazzo Rosso non può accollarsi ed è per questo che la Giunta confida, ora, nell’intervento di un privato.

Alla fine, comunque, i consiglieri hanno preferito non esprimersi rimandando il voto al termine di una nuova commissione: a quel punto il Comune fornirà altri dettagli sulla situazione, come peraltro subito richiesto dal capogruppo di Forza Italia Maurizio Sciaudone.