Nuovo cambio di proprietà per la ex Cementir di Arquata Scrivia acquisita dalla Buzzi Unicem di Casale Monferrato

Casale Monferrato – Nuovo passaggio di proprietà per l’ex Cementir di Arquata Scrivia. Dopo il passaggio del cementificio dal gruppo Caltagirone alla Italcementi-Heidelberg, avvenuto nel 2017, è stato sottoscritto in questi giorni un accordo obbligatorio per la sua cessione alla Buzzi Unicem di Casale Monferrato. Sul sito web dell’azienda casalese si legge infatti la notizia della firma del documento relativo al futuro acquisto del centro di macinazione di Arquata oltre che di quello di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e di una cementeria in Toscana, precisamente a Greve in Chianti (Firenze).

Da Buzzi Unicem fanno sapere che “l’esecuzione dell’accordo è prevista entro il 31 luglio”, quindi in tempi assai brevi, ma pare che sarà solo il sito arquatese a passare di mano, mentre quello di Novi Ligure resterà di proprietà della Italcementi-Heidelberg. Circa un anno fa, i sindacati avevano però sollevato perplessità su di una situazione che vedeva due siti cementiferi a pochi chilometri di distanza uno dall’altro, temendo conseguenze negative per Arquata che, fra i due, era lo stabilimento più vecchio, e di molto. In effetti, la crisi del settore edile negli anni ha messo in ginocchio il cementificio arquatese, dove ora lavorano solo 22 persone, e con questo passaggio di proprietà il futuro resta comunque incerto. Anche perché, lo sappiamo bene, è il sistema attuale che andrebbe riformato in larghissima parte. Laddove la competizione al ribasso e il sistema fiscale stritolano letteralmente i lavoratori e i piccoli e medi imprenditori, hai voglia a rimescolare le carte. E dunque, anche in questo caso, è lecito non attendersi miracoli.