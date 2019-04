Barista aggredito per aver preso le difese di una donna

Novi Ligure – È finito in ospedale il barista di 36 anni che oggi a mezzogiorno è stato aggredito nel locale dove lavora, in Piazza Indipendenza a Novi Ligure. Era intervenuto in difesa di una ragazza appena schiaffeggiata dal proprio fidanzato, ma quando lei se n’è andata, subito dopo il fatto, un secondo avventore si è intromesso ed è scattata l’aggressione nei confronti del barista.

Subito trasportato all’ospedale di Novi, il trentaseienne non ha riportato gravi lesioni, mentre gli altri due uomini, cittadini marocchini di 32 e 42 anni, sono stati identificati dai Carabinieri intervenuti sul posto e condotti in caserma.