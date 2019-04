Rinvenuto un cadavere in riva al Po a Pieve del Cairo

Pieve del Cairo – Ritrovato un cadavere ieri pomeriggio intorno alle 6 e mezza lungo la sponda destra del Po a Pieve del Cairo, in provincia di Pavia. A fare la macabra scoperta, due pescatori dei dintorni, uno di Sale, l’altro di Alluvioni Piovera, entrambi sulla ventina d’anni.

Erano da quelle parti per trascorrere qualche ora all’aria aperta pescando e rilassandosi in riva al fiume, quando ad un tratto hanno avvistato un corpo quasi mummificato, indosso al quale s’intravedevano soltanto dei calzettoni. A quel punto, sotto choc, i due ragazzi sono corsi alla Stazione dei Carabinieri di Sale per denunciare il ritrovamento, dove il Comandante Sergio Siligardi ha contattato subito il Sindaco di Isola Sant’Antonio, Cristian Scotti, poiché in un primo momento sembrava che il cadavere si trovasse nel territorio dell’ultimo comune della provincia di Alessandria, mentre successivamente è emerso che la salma era riversa poco distante, ad una ventina di metri e già in area lombarda.

Sul posto, oltre al Sindaco Scotti e al Comandante della Protezione Civile di Isola Sergio De Negri, restati a seguire le operazioni di recupero della salma da parte dei Vigili del Fuoco di Voghera fin dopo la mezzanotte, sono intervenuti i Carabinieri di Pieve del Cairo.

Le spoglie, che dai primi rilevamenti potrebbero essere quelle di una donna, sono state trasportate all’Istituto di medicina legale di Pavia per procedere con l’esame autoptico.