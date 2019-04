Saamo Ovada: oggi sciopero e presidio degli autisti, braccia incrociate dalle 10 alle 14

Ovada – Sciopero di quattro ore oggi, dalla 10 alle 14, degli autobus Saamo, la società di trasporto pubblico di cui sono proprietari i Comuni dell’Ovadese.

Un’agitazione indetta dai sindacati Filt Cgil e Fit Cisl, con le Rsu, dopo il mancato accordo con i sindaci sulla firma di un documento con cui le organizzazioni chiedevano garanzie contrattuali e la difesa di alcune clausole sociali per i lavoratori, vista la Saamo affronta ormai da mesi una pesante crisi di liquidità.

Principale timore dei sindacalisti è che dietro l’angolo ci possa essere la possibilità che l’azienda di trasporto pubblico su gomma sia ceduta anche se i primi cittadini hanno sempre negato questa possibilità per la società, che sta pianificando una ristrutturazione triennale per restare in piedi.

Da parte loro i sindaci dell’ovadese hanno proposto la ratifica di un testo modificato, in base a quelle che ritengono le uniche garanzie di loro competenza. Ma non è bastato.

“Sono arrabbiato: il nostro documento era stato firmato senza problemi nel Casalese e nel Novese per situazioni analoghe. Qui ci è stato sottoposto un altro testo che non possiamo accettare e troviamo vergognoso questo atteggiamento verso un gruppo di lavoratori che si è dimostrato responsabile” ha affermato senza peli sulla lingua Giancarlo Topino, della Filt Cgil.

Quindi, oggi, niente autobus né in città né sulle linee extraurbane, dalle 10 alle 14, fatti salvi gli scuolabus, le cui corse invece saranno garantite.

In programma un sit in davanti al municipio, in piazza Matteotti, da parte dei lavoratori che poi incontreranno utenti e cittadini in piazza XX Settembre, dove c’è il capolinea della Saamo, per spiegare le ragioni della protesta e le loro preoccupazioni per il futuro.