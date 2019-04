Sciopero in tutti i cantieri del Terzo Valico dopo la morte di un operaio a Sestri Ponente

Sestri Ponente – Un altro operaio muore nei cantieri del Terzo Valico. È successo due giorni fa a Sestri Ponente, nella cava del Monte Gazzo, dove Xhafer Sahitaj, trentanovenne di origini albanesi, padre di tre figli, è caduto da un’altezza di circa venti metri morendo sul colpo. Una tragedia che si ripete a pochi mesi da quella della galleria di Voltaggio, dove aveva invece perso la vita Egidio Martino.

I sindacati edili Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno indetto per oggi uno sciopero di quattro ore. “Lo sciopero – spiegano i sindacati – avviene alla vigilia di un importante incontro tra le segreterie sindacali di categoria e i vertici del Cociv che si terrà giovedì pomeriggio”. Un momento significativo dove dal mondo sindacale viene anche una stoccata al Governo: parlando infatti dei risultati raggiunti a seguito dei numerosi incontri con la stazione appaltante, è inoltre sottolineato che molto vi sia ancora da fare “a patto che imprese e politica vogliano davvero investire sulla sicurezza sul lavoro”, e che “le recenti disposizioni del Governo, che con la legge di bilancio 2019 ha ridotto di oltre il 30% i premi assicurativi antinfortunistici che le imprese hanno l’obbligo di pagare all’Inail, non pare vadano in tale direzione”.

Infine, i sindacati ribadiscono l’importanza di “contrattare sul territorio e con le stazioni appaltanti misure a sostegno della sicurezza e della dignità del lavoro”.