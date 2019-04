Colto in flagrante mentre “rovistava” nell’auto di un altro: arrestato

Alessandria – Colto sul fatto dal proprietario dell’auto nella quale stava rovistando, scappa ma è arrestato poco dopo dagli uomini della Questura di Alessandria. È avvenuto lo scorso 30 marzo in via Benedetto Croce, quando, intorno alle 21.20, Stefano Loddo, pluripregiudicato quarantacinquenne, è stato sorpreso a bordo dell’auto di un uomo che ha allertato immediatamente le forze di polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto quasi subito, ma nel frattempo, il Loddo si era già dato alla fuga. La sua latitanza è però durata poco, poiché, anche grazie alla minuziosa descrizione del denunciante, i poliziotti sono riusciti in breve a rintracciarlo e a far scattare l’arresto in flagranza di reato per furto aggravato di autovettura.