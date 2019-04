L’Hsl Derthona chiama a raccolta i tifosi: il 14 aprile allo stadio “Coppi” sarà “Giornata Bianconera”

Tortona – In occasione del match di domenica 14 aprile contro il San Giacomo Chieri, terz’ultimo di campionato, in programma alle 15 allo stadio “Coppi”, l’Hsl Derthona, capolista del campionato di calcio di Promozione girone D, ha indetto la “Giornata Bianconera” per chiamare a raccolta tutti i supporters dei Leoncelli.

Come previsto dal modulo di sottoscrizione, nella Giornata Bianconera non saranno valide le tessere di abbonamento e il biglietto costerà otto euro, un piccolo contributo che il club tortonese chiede ai propri tifosi considerati i notevoli costi affrontati per mantenere e migliorare continuamente gli impianti dello stadio “Coppi”.