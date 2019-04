Incidente mortale a Grava: muore schiacciato nell’imballatrice

Grava – È rimasto incastrato nella macchina imballatrice mentre preparava il fieno per i suoi amati animali. La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 7.30 a Grava, frazione di Alluvioni Cambiò, dove a perdere la vita è stato Mauro Daffonchio, settantenne titolare della fattoria didattica Ranch Campreia, in Via Pavesa 19, vicino al mobilificio Arzani.

Nonostante il tempestivo intervento del 118, non c’è stato niente da fare, e l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona e ai Carabinieri, sono intervenuti i tecnici dello Spresal, il servizio di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

L’uomo, grande appassionato di animali e della campagna in generale, gestiva la fattoria insieme alla moglie e al figlio. Il luogo era spesso meta di visite di scolaresche della zona.