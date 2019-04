Porte aperte alla Caserma di Arquata Scrivia: i bambini incontrano i Carabinieri

Arquata Scrivia – I bambini delle quarte e delle quinte elementari degli istituti scolastici di Arquata Scrivia, Stazzano, Cassano Spinola e Serravalle Scrivia, accompagnati dai propri insegnanti, hanno partecipato oggi a un incontro con l’Arma dei Carabinieri, avvenuto nella Caserma dei Carabinieri di Arquata.

Nel corso dell’incontro sono stati toccati vari argomenti quali legalità, rispetto dei valori della Costituzione ed educazione ambientale.

Per l’occasione è intervenuto anche il Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Stazzano, che ha spiegato ai bambini l’importanza di avere un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente. Intervenuti, per l’occasione, anche i Carabinieri cinofili di Torino, con il pastore tedesco “Quark”, addestrato nella ricerca di sostanze stupefacenti. Ai bambini è stata spiegata l’importanza del contributo di questi collaboratori a quattro zampe, specializzati anche nella ricerca di esplosivi e di persone scomparse, i cui risultati sono il frutto di un percorso di addestramento costante e non semplice, nonché di un’intesa speciale con i conduttori, Carabinieri dell’Arma cui il cane è affidato dai primi mesi di vita e con i quali stabiliscono un “feeling lavorativo molto speciale”.