Precipita a terra mentre pulisce una finestra e muore

Novi Ligure – Aveva 80 anni la donna che ieri è precipitata dal primo piano mentre puliva una finestra della propria abitazione in via Serravalle 15, ad Arquata Scrivia.

Franca Demagrasso, questo il nome della signora, era infatti salita su una scala senza però aprirla completamente ed appoggiandola quindi al muro. Una volta in cima, però, la scala è scivolata, e tanto è bastato per farla precipitare all’esterno finendo per sbattere la testa contro un manufatto in cemento. Pare sia stato proprio questo impatto ad esserle fatale, e i soccorsi, pur tempestivi, si sono rivelati inutili.

Oltre agli operatori del 118, sul posto sono accorsi i Carabinieri della Stazione di Arquata Scrivia e quelli della Compagnia di Novi Ligure.