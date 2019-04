Regionali: Barosini, segretario piemontese dell’Udc, s’è già messo d’accordo con Cirio per entrare nella stanza dei bottoni

Torino – Non ha perso tempo Giovanni Barosini, l’assessore alessandrino ai lavori pubblici di Alessandria, esponente dell’Udc, il partito dell’andreottiano Bonsignore, perché si è già messo d’accordo col candidato alla presidenza della regione Alberto Cirio (Forza Italia) per sedersi al tavolo di regia che annovera già Riccardo Molinari per la Lega, Paolo Zangrillo per Forza Italia e Fabrizio Comba per Fratelli d’Italia.

Nella richiesta a Cirio, Barosini avrebbe anche chiesto esplicitamente un posto nel listino facendo venire il mal di testa allo stesso Molinari della Lega già costretta a concedere un posto a Forza Italia, FdI e al candidato presidente, per cui dovrà fare un passo indietro per far posto a Barosini.

Ora lo scudocrociato piemontese dovrà affrettarsi a comporre le liste. Oltre a quello di Barosini, ci sarà il nome del torinese Paolo Greco Lucchina e del cuneese Giuseppe Delfino. Barosini è ottimista e decisio a battere il Piemonte paese per paese certo che lo scudo crociato possa ridestare l’interesse dei vecchi piemontesi.