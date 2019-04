“Sindrome da inaugurazione compulsiva”

“Caro Novese, hai ristrutturato casa? Vuoi inaugurare le piastrelle nuove e tanto desiderate??? Chiama Rocchino, che inforcando la sua fascia tricolore, ti inaugura pure le porte nuove!”.

A parte gli scherzi, Novi in periodo elettorale sembra pervasa da una sindrome compulsiva da inaugurazione, per certi versi abbastanza ridicola e grottesca. Il “Teatro Marenco” inaugurato di gran carriera prima della tornata elettorale dove però, anche a cercarle col lanternino, mancano sia le poltrone che la scena. E qui la domanda nasce spontanea “Ma un teatro come fa ad assolvere alle sue funzioni se è monco di parti fondamentali?” Un’inaugurazione che si rispetti di un cotanto gioiello cittadino, presuppone una “Prima” di un certo livello, invitando magari una compagnia teatrale del luogo, il “Ballo Excelsior” e chi ne ha più ne metta. Ci hanno detto che la stagione teatrale avrà inizio a settembre, difficile, diciamo noi, visto quello che manca. Passiamo poi al “campo in sintetico” inaugurato a dicembre in una giornata nevosa, dove tutt’oggi mancano sia le luci che gli spogliatoi. Arrivando in ultimo, ma non crediamo che sia l’ultima, all’inaugurazione del parco giochi per bambini nella zona Euronovi, intitolata a due nostri sfortunati concittadini, e realizzato in prossimità dello stoccaggio dei rifiuti che crediamo “pericolosi” (ma chiederemo conferma), residui dalla bonifica dell’area ex-Ilva. Infine è bene ricordare, agli inauguratori folli, che questo parco è stato realizzato con i residui di oneri di urbanizzazione dell’intervento ex-Ilva e non da un accantonamento virtuoso di questa maggioranza. Tutto questa sceneggiata, al cittadino mal pensante, pare l’ennesima presa per il naso studiata ad hoc per accaparrarsi le poltrone migliori, magari quelle che ancora devono essere installate nel Teatro Marenco, ma questo lo sapremo a settembre…

SPERIAMO!

M5S Novi Ligure

