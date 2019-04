Tatuaggio rivelatore: la Squadra Mobile arresta due persone per estorsione e lesioni

Alessandria – Ai medici del pronto soccorso, che lo avevano curato e medicato lo scorso settembre, aveva detto di essere stato aggredito da due stranieri che volevano rubargli l’auto, in zona Orti. Ma mentiva. A procurargli quel profondo taglio alla gamba erano stati invece due alessandrini, nel tentativo di convincerlo a saldare un debito per una fornitura di droga.

Andrea Bernardo, 27 anni, e Davide Lo Iacono, 29, già ai domiciliari (era nell’inchiesta denominata “Bad Guys”, condotta dai Carabinieri di Alessandria), sono stati infatti arrestati ieri notte, e per loro è scattata la misura di custodia cautelare in carcere.

Per risalire ai due, gli uomini della Squadra Mobile della Questura Alessandria sono partiti da un tatuaggio che Bernardo ha sotto l’occhio destro, un numero: 667.

La vittima, sentito dagli agenti dopo il ricovero, a fine settembre 2018, aveva raccontato due versioni differenti circa i motivi del proprio ferimento. Nella prima, appunto, diceva di essere stato aggredito da due extracomunitari che tentavano di rubargli l’auto posteggiata nelle vicinanze dello skate park degli Orti, dove si era recato per incontrare una ragazza. Versione secondo la quale, ad accompagnarlo al pronto soccorso, sarebbe stato un passante.

Nella seconda versione, invece, sosteneva di essere stato ferito sempre da due stranieri ma per un motivo diverso: si era rifiutato di pagare la ragazza con la quale aveva appuntamento per un rapporto sessuale. In quel caso, ad accompagnarlo al pronto soccorso per le cure mediche sarebbe stato un amico, incontrato fortuitamente.

Due versioni che, però, non hanno convinto gli investigatori i quali, attraverso le immagini registrate all’interno degli ambienti dell’ospedale, sono risaliti all’uomo con il 667 tatuato in volto. Un segno particolare che non era passato inosservato. Tramite alcune verifiche, anche attraverso profili Facebook, gli agenti sono riusciti infatti a risalire al nome di Bernardo e, una volta controllato il suo cellulare, a Lo Iacono, essendo che i due si erano scambiati diversi messaggi.

Aggiunti questi elementi al quadro investigativo, il ragazzo vittima dell’aggressione ha infine raccontato la vera storia: Bernardo, per conto di Lo Iacono, lo aveva di fatto “prelevato” nel luogo in cui risiede per portarlo nell’abitazione del “mandante” (che non poteva uscire essendo ai domiciliari) e indurlo così a saldare un debito “di famiglia”. A vantare la somma di circa 2000 euro sarebbe stato infatti il fratello di Davide Lo Iacono, Dario, in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Per convincere il debitore a pagare, dopo averlo colpito alla nuca, Davide avrebbe estratto un paio di forbici minacciando di colpirlo al torace. La vittima, nel tentativo di ripararsi dal fendente, aveva alzato le gambe portandole al petto, ed è a quel punto che si è verificato il ferimento alla coscia destra. Solo allora, forse per timore di finire in guai peggiori in caso di aggravamento della ferita, le intimidazioni sono cessate e Bernardo ha caricato in auto l’aggredito per portarlo al pronto soccorso.

Andrea Bernardo e Davide Lo Iacono dovranno rispondere ora delle accuse di estorsione e lesioni.