Tenta di rubare svariati prodotti nascondendoli nello zaino e nei pantaloni: scoperto e arrestato

Alessandria – Un palestinese di 38 anni, Omar Chafick, è stato arrestato domenica scorsa dalla Sezione Volanti della Questura di Alessandria per aver cercato di rubare all’interno del supermercato Esselunga di Alessandria.

L’uomo, intorno alle 19:30, è stato prontamente bloccato dal servizio di vigilanza del supermercato per aver nascosto nei pantaloni e nello zaino prodotti di elettronica, alimentare e per l’igiene intima.

Chafick, infatti, una volta giunto alle casse, aveva pagato solo alcuni dei prodotti presi.

Segnalato il fatto in Questura, sul posto è poi giunta una Volante della Polizia che ha proceduto all’arresto dell’uomo, trovato in possesso, fra l’altro, anche di un coltello con lama di circa dodici centimetri.

Su disposizione del PM di turno, Chafick è stato condotto nelle Camere di Sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito in direttissima. L’arresto è stato convalidato lunedì.