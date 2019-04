Tentano furto al bar Rovida e Signorelli ma sono scoperti e arrestati

Alessandria – Avevano cercato di forzare la porta d’ingresso del bar pasticceria Rovida Signorelli, in piazza Garibaldi, ma, colti in flagrante dalla Polizia, hanno dovuto darsela a gambe e sono poi stati catturati.

Il fatto è accaduto lo scorso 4 aprile. Le manette ai polsi sono scattate per due cittadini albanesi, Sokol Memaj, 30 anni, e Haxhi Kercuku, 49 anni, residente ad Alessandria, che dovranno ora rispondere di tentato furto aggravato.

I due infatti erano anche in possesso di un martelletto frangivetri, due paia di guanti in lattice e una torcia, materiale recuperato e sequestrato.

I due cittadini albanesi sono stati portati nelle camere di sicurezza della Questura di Alessandria in attesa del giudizio in direttissima.