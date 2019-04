Arrobbio nuovo presidente dell’inattiva Telenergia

Alessandria – Paolo Arrobbio (nella foto), attuale Presidente del Gruppo Amag, sarà il nuovo presidente dell’inattiva Telenergia, società nata da una joint venture tra Egea Produzioni e Teleriscaldamente srl, che detiene il 90% delle quote, e Amag S.p.a. che detiene il restante 10%.

La nomina sarà formalizzata in occasione della prossima Assemblea della società.

L’investitura, che arriva dal Gruppo Amag per volontà del Comune di Alessandria, dovrebbe avere l’obiettivo di rendere ancora più forte il legame tra i due soci di Telenergia, in un progetto che dovrebbe consentire di offrire alla comunità alessandrina una nuova soluzione di riscaldamento all’avanguardia, sia sul piano dell’efficienza e dei costi che su quello del rispetto dell’ambiente.