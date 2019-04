Distrugge bosco di latifoglie per farlo diventare un pioppeto ma è scoperto e denunciato

Gabiano Monferrato – Nella zona tra Gabiano Monferrato e Fontanetto Po, nel casalese, aveva distrutto un bosco di latifoglie protetto di circa 1.100 metri quadrati in un pioppeto con finalità da arboricoltura da legno, al fine di produrre determinati assortimenti legnosi nella massima quantità possibile, ma senza le prescritte autorizzazioni.

A finire nei guai, grazie alla prevenzione dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Casale Monferrato, è stato un italiano residente in zona, denunciato per violazione paesaggistico ambientale e per distruzione e deturpamento di bellezze naturali.

All’uomo sono state, inoltre, contestate sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 13.000 euro.

Sono state informate le Autorità Amministrative competenti per le valutazioni e il ripristino dello stato dei luoghi. Hanno aiutato i militari il personale Guardia Parco.