Il corpo trovato in riva al Po a Pieve del Cairo potrebbe essere quello del giovane brasiliano che si gettò dal ponte Meier di Alessandria a novembre

Pieve del Cairo – Potrebbe essere quello del ragazzo gettatosi dal ponte Meier il 30 novembre 2018 il cadavere ritrovato lungo la riva destra del Po a Pieve del Cairo martedì scorso.

Pedro Casteluci Tofanetto De Oliveira, ventiduenne brasiliano ospite nell’appartamento che il fratello, Gabriel Casteluci Tofanetto De Oliveira, condivideva con la moglie Caroline Campinho Morgado in via Milano ad Alessandria, era infatti sospettato dell’omicidio della cognata e di essere l’uomo che, da lì a poco, si sarebbe buttato nel Tanaro quello stesso giorno saltando proprio dal Meier.

A far pensare ad un omicidio/suicidio era stato il ritrovamento del giubbotto del ragazzo proprio sul ponte, solo che, nonostante le assidue ricerche, il corpo non era mai stato trovato. Il ventiduenne risultava dunque scomparso nel nulla, né vi era la prova oggettiva che il suicida fosse proprio lui.

Il ritrovamento del cadavere a Pieve del Cairo deve però aver riportato alla mente degli investigatori quella tragica giornata di novembre, e i Carabinieri di Alessandria, che stanno tuttora indagando sull’omicidio di via Milano, hanno chiesto ai colleghi il Dna della vittima per confrontarlo con i dati in loro possesso relativi al giovane Pedro.

Il corpo ritrovato in questi giorni potrebbe quindi essere di un uomo, non di una donna, come si era detto inizialmente. Un uomo che i militari stanno cercando da più di quattro mesi.