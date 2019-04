Spari in strada a Milano, un ferito

Milano (Sputnik) – Una persona è stata gravemente ferita nella sparatoria avvenuta nella mattinata di oggi, il 12 aprile, a Milano. Lo riporta la Repubblica. Nella sparatoria avvenuta intorno alle 8 di mattina oggi, il 12 aprile, è stato ferito alla testa un uomo 40enne.

L’incidente si è verificato in via Cadore in pieno centro della città. L’uomo era in auto, quando due persone su uno scooter hanno sparato contro di lui quattro o cinque colpi di pistola, riportano i media.