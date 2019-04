Notte di incidenti in provincia di Alessandria

Alessandria – Tre incidenti nell’arco di poche ore nell’alessandrino. Questa notte, intorno alle 2.00, il 118 è intervenuto dalle parti di Sale per soccorrere un uomo e una donna finiti fuori strada in auto. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria, dove sono tutt’ora ricoverati. Lui risulta grave.

Intorno alle 6.30 di questa mattina, un’auto si è invece ribaltata sulla A26 in direzione Gravellona, nel tratto fra Alessandria Sud e Alessandria Ovest. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non risultano feriti gravi.

Infine, un secondo intervento dei pompieri è avvenuto a Gabiano intorno alle 7.15, dove un automobilista è uscito dalla carreggiata e ha divelto una colonnina del gas a bordo strada.