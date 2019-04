Hellboy è un film di genere azione, avventura, fantasy, fantascienza del 2019, diretto da Neil Marshall, con David Harbour e Milla Jovovich. Uscita al cinema il 11 aprile 2019. Durata 120 minuti. Distribuito da M2 Pictures. Hellboy, il film diretto da Neil Marshall, segna il ritorno del leggendario supereroe demoniaco Hellboy (David Harbour) che in questa nuova avventura tratta dai fumetti di Mike Mignola, dovrà fronteggiare l’antico spirito di una strega tornata dal mondo dei morti.

Hellboy, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un’antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l’umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.

* DATA USCITA: 11 aprile 2019

* GENERE: Azione, Avventura, Fantasy, Fantascienza

* ANNO: 2019

* REGIA: Neil Marshall

* ATTORI: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Sophie Okonedo, Brian Gleeson, Sasha Lane, Penelope Mitchell, Kristina Klebe, Alistair Petrie, Bern Collaço

* PAESE: USA

* DURATA: 120 Min

* DISTRIBUZIONE: M2 Pictures