Record mandrogno: per lo scandalo nazionale dei rifiuti i due terzi degli indagati sono della provincia di Alessandria

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo, e quando si dice Mandrogno si dice Mandrogno: un tipo strano, ladro di cavalli innanzi tutto, ma anche baro al gioco e rottamaio senza scrupoli nonché smaltitore di merda per conto terzi. La procura di Brescia, a conclusione delle indagini inerenti al traffico illecito di rifiuti trasportati dal Sud al Nord, ha rinviato a giudizio quindici indagati, di cui ben dieci sono alessandrini, sei persone fisiche e quattro persone giuridiche quali Aral Spa, Euroimpresa Srl di Novi, Ressia Gian Pietro & C Snc di Alessandria, Srt Spa di Novi e Tortona. Per i giudici bresciani i rifiuti provenienti dal Sud, principalmente dalla Campania, non erano trattati ma semplicemente “dirottati” nelle discariche di Castelceriolo e Solero di Aral, di Novi e Tortona gestite da Srt, per cui nelle bolle accompagnatorie di viaggio in uscita si dichiarava che il trattamento era stato fatto anche se ciò era sempre falso. Nella fattispecie erano falsificati i codici Cer riferiti al Catalogo Europeo dei Rifiuti per i quali era modificata la classificazione.

Gli indagati alessandrini sono Giuseppe Esposito e Massimo Cermelli, gestori di fatto dell’impianto Aral; Loris Lessio, capo impianto, Angelo Giambrone, coordinatore operativo addetto al ricevimento dei rifiuti, Gian Pietro Ressia e Fabio Ferrari, che effettuavano i trasporti.

La truffa consisteva essenzialmente in un giro illecito di bolle accompagnatorie false che, saltando i corretti passaggi della filiera di smaltimento ovviamente più dispendiosi, avrebbe fruttato profitti illeciti per milioni di euro. L’indagine, condotta dal reparto Noe dei carabinieri di Milano era partita a ottobre 2014 quando aveva preso fuoco un capannone bresciano della società Trailer Spa di Rezzato. Le indagini si allargavano molto presto a tutto il territorio nazionale dalla Lombardia, al Piemonte, alla Campania, al Lazio.

