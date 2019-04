Wonder Park è un film di genere avventura, azione, animazione del 2019, con Francesco Facchinetti e Gigi. Uscita al cinema il 11 aprile 2019. Durata 85 minuti. Distribuito da 20th Century Fox. Il film d’animazione della Paramount Animation e Nickelodeon, vede protagonista June, una ragazza piena d’immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti – chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l’unica in grado di riportare tutto all’ordine. Insieme a questi animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland.

* DATA USCITA: 11 aprile 2019

* GENERE: Avventura, Azione, Animazione

* ANNO: 2019

* ATTORI: Francesco Facchinetti, Gigi, Ross

Megaplex Stardust Tortona

dall’11 aprile 2019

SALA 1

sabato – 17:40

domenica – 15:30 – 17:40

SALA 4 – 20:40

* PAESE: USA

* DURATA: 85 Min

* DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox