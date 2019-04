Botte al neonato, braccia e gambe rotte: genitori a processo

Torino (Federica Cravero – La Repubblica) – Adesso il piccolo ha tre anni e mezzo e vive coi nonni paterni che hanno ottenuto l’affido quando aveva pochi mesi. La mamma e il papà, infatti, che nel frattempo si sono separati, sono a processo in questi giorni davanti al tribunale di Torino, accusati di maltrattamenti e lesioni del loro unico figlio. La prima volta il bambino era stato portato al pronto soccorso del Regina Margherita quando aveva appena due mesi e mezzo. Non mangiava, vomitava, iniziava a mostrare segni di deperimento. I medici videro che la fontanella era tesa e la circonferenza cranica cresceva più del normale. E scoprirono un esteso ematoma subdurale, per cui lo operarono immediatamente. Dalle analisi emerse che i primi sanguinamenti dell’emorragia erano avvenuti un mese prima, gli ultimi una settimana prima del ricovero. Poi la situazione era rientrata: alla visita di controllo, a 4 mesi, il piccolo era stato trovato in buona salute: “È guarito”, dissero i medici. Ma tre giorni dopo un nuovo ricovero in pronto soccorso. “Il bimbo non riesce a muovere un braccio”, raccontò la madre in ospedale.

Una radiografia mostrò che aveva tutti e quattro gli arti rotti per fratture avvenute forse in momenti diversi.

Il neonato venne sottoposto a esami e vennero escluse malattie metaboliche e genetiche che avrebbero potuto avere effetti compatibili con le fratture e l’emorragia cerebrale. L’unica ipotesi sul tavolo fu l’origine traumatica di quelle ferite.

Compatibile con ripetuti maltrattamenti, forse degli strattonamenti, secondo il pm Marco Sanini che aveva disposto anche delle intercettazioni.

E il tribunale dei minori, poco dopo l’avvio dell’indagine, aveva allontanato il bambino — in aula assistito dall’avvocato Emanuela Martini — dalla casa in cui viveva. I genitori, difesi dagli avvocati Antonio Mencobello e Vincenzo Fico, hanno provato a difendersi: se di traumi si tratta, dicono, non sono stati provocati intenzionalmente. La madre ha anche raccontato di aver praticato sul piccolo alcuni massaggi, ma vi sono dubbi sul fatto che quella manovra possa aver avuto effetti imprevisti così gravi. Ieri in aula sono stati sentiti i medici che avevano visitato il bambino in quei giorni e anche i professionisti che hanno eseguito le consulenze di parte, ma è possibile che il giudice richieda una perizia per fare chiarezza sull’origine e sulle intenzioni che hanno generato le lesioni.