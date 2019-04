Il Casale torna a vincere dopo tre mesi e riacciuffa anche la zona playoff

Bra (Chieri 0 – Casale Fbc 1) – Digiuno di vittorie interrotto per il Casale che, dopo tre mesi, torna a vincere, fuori casa, contro il Chieri, si giocava sul terreno del Bra per i lavori di rifacimento della pista d’atletica nello stadio della cittadina torinese, nel match valido per la 31° e terzultima giornata del campionato di serie D girone A.

Match dai due volti: dopo un primo tempo anonimo, succede tutto nella ripresa. Prima nel Casale è espulso Bettoni, per una presunta gomitata a un avversario in un’azione offensiva.

La superiorità numerica scatena il Chieri che prima colpisce un palo e poi ottiene un rigore, sprecato da D’Iglio anche se Fontana era sulla traiettoria.

Poco dopo ancora una situazione analoga palo-rigore: legno colpito da D’Iglio e penalty parato da Fontana, questa volta su tiro Pautassi.

Come si dice nel calcio, gol sbagliato, gol subito e il Casale trova il vantaggio, nella ripresa, grazie ad un rigore assegnato per fallo su Di Giovanni. Dal dischetto va Pavesi che non sbaglia.

Il risultato non cambia più e il Casale torna alla vittoria dopo ben tre mesi.

Con questi tre punti i monferrini tornano in zona playoff, a 48 punti, superando l’Inveruno sconfito a Borgaro Torinese.

e guadagnando punti anche su Unione Sanremo, Savona e Ligorna.

Giovedì, nel turno prepasquale, i Nerostellati se la vedranno con il Borgaro al “Palli”. Sfida, a questo punto, davvero importante per il mantenimento della zona spareggi promozione.

CHIERI – CASALE FBC 0-1

Chieri (4-3-3): Tunno; Benedetto, Controtto, Serbouti, Pautassi; Di Lernia, D’Iglio, Bani (36’st Benassi); De Riggi, Ferrandino (41’pt Della Valle),Gasparri (29’st Gaeta). A disp: Baldi, Oyewale, Cirio, Olivera, Ciappellano, Merkaj. All.: Manzo.

Casale Fbc (3-5-2): Fontana; Villanova, Cintoi, Bettoni; Simone, Vecchierelli (44’st Sadouk),Brugni (32’st Di Giovanni),Cardini, Fabbri; Coccolo (48’st M’Hamsi),Cappai (25’st Pavesi). A disp: Consol, Pinto, Provera, Osellame, Giarola. All.: Buglio F.

Gol: 35’st Pavesi (Cas) rig.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Ammoniti: Pautassi, Conrotto, Bani(Ch.); Vecchierelli (Cas.).

Espulsi: Bettoni (Cas.).

Recuperi: 1+5.