La situazione contabile di Palazzo Rosso è ormai competenza della Procura della Repubblica

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo dire che nel Comune di Alessandria invece dei bilanci in ordine c’è il caos. Ciò potrebbe essere anche comprensibile perché i bilanci servono talvolta a mascherare i debiti, ma se in cinque anni (2012-2017) certi fenomeni che albergano a Palazzo Rosso (dirigenti e non) che dovrebbero garantire la gestione della Cosa Pubblica con la diligenza del buon padre di famiglia, stando a quello che comunica la Corte dei Conti, non ne hanno azzeccata una, c’è qualcosa che non va. O meglio: c’è qualcosa che va oltre l’inettitudine: la malafede. Il mio buon amico Louis Chypre mi ha detto proprio oggi che a Palazzo Rosso imperversa una banda di idioti che vogliono sembrare furbi (atteggiamento tipicamente mandrogno) e, in campo amministrativo, sia pubblico che privato, ciò vale a dire che, nella migliore delle ipotesi, tutto è lasciato al caso, le soluzioni sono raccattate nell’ambito dell’approssimazione e l’ignoranza crassa di chi ha fatto finta di studiare al solo fine di prendere un pezzo di carta (o anche due) regna sovrana.

L’altra ipotesi è che qualcuno rubi.

Balle ciclopiche

Se poi tutto ciò è raccontato su qualche giornale da chi pensa di andare dal parrucchiere più che fare bene il suo mestiere di giornalista, la frittata indigesta è servita.

Scrivo questo perché mi ha svegliato stamane di buon’ora una telefonata del mio direttore che mi ha buttato giù dal letto: “Leggi le belinate pubblicate stamane dal solito fogliaccio illeggibile e cerca di scrivere qualcosa di serio da contrapporre a simile stampa-spazzatura”. Messaggio inequivocabile della serie: vai avanti tu che a me viene da ridere, perché se non lo fai tu con la tua solita ironia, lo faccio io con la mia solita veemenza ed è peggio. Ed eccomi qui, ancora insonnolito con le ciabatte ai piedi, seduto in cucina davanti ad una tazza di caffè caldo, ad aprire il fogliaccio in oggetto, costretto a leggere della roba che, se la scrivessi io, il mio direttore mi sparerebbe in mezzo agli occhi. Innanzi tutto si parla di 46 milioni di euro che sono i soliti che si trascinano da una ventina d’anni in partita corrente che la cronista dice essere stati ben 120 nel 2009. Balla colossale, che ha sempre raccontato Rita Rossa da quando si è insediata come sindaca nell’estate del 2012, in quanto quei soldi devono essere compensati dall’attivo per cui il saldo è sempre stato di 47/48 milioni. È un po’ come se io, che per vivere (cibo, vestiti, barbiere e bar, luce e gas, bollo, benzina e manutenzione della mia vecchia auto) spendo circa 10.000 euro all’anno, dicessi che ogni anno accumulo un debito in spesa corrente di 10.000 euro senza contare quello che guadagno lavorando, per cui le uscite si compensano con le entrate.

La moltiplicazione delle stesse fatture

Inoltre quei soldi, secondo l’Osl (i commissari del dissesto) sono stati attribuiti al bilancio del 2011 e sono di competenza, semmai, della Procura della Repubblica e non più del Comune di Alessandria. E neppure della Corte dei Conti che ha segnalato l’anomalia dei cinque bilanci falsi. Ciò, se si riconosce il dissesto che non c’era e che i giudici penali hanno deciso invece esserci, contrariamente ai giudici contabili che hanno decretato la sua totale inesistenza.

Non è finita perché secondo l’Osl esistono a bilancio spese già pagate se non conteggiate due o tre volte, e siamo sempre nel penale. Ciò è talmente vero che gli avvocati del Comune, che di diritto penale si intendono, pur titolari di crediti stratosferici (fatture contate più volte) nei confronti di Palazzo Rosso, non si sono mai minimamente sognati di esigerli. La verità è che la contabilità del Comune di Alessandria è in gran parte falsa, con fatture false, saldi falsi, passività false, debiti e crediti falsi, dissesto falso, in un minestrone tale per cui con l’avvento della giunta rossa di Rita Rossa, dopo la dichiarazione d’un dissesto che non c’era, è venuto fuori un casino nel quale non ci capisce più niente nessuno. E non deve meravigliare se dal 2012 al 2017 mago Zac, insieme ai suoi collaboratori con l’avallo dei politici, ha redatto cinque bilanci falsi consecutivi sottoscritti dalla giunta di Rita Rossa, perché per far stare in piedi una contabilità falsa, che si basa su un dissesto falso, servono dei bilanci falsi.

Mago Zac farà presto le valigie?

Da tempo noi di Alessandria Oggi abbiamo smesso di infierire su Mago Zac, un po’ perché alla fine ci è diventato simpatico, un po’ perché non ci sembrava giusto bastonare solo lui dato che sono stati in molti a falsificare i conti. Ma stavolta dobbiamo tornare a parlarne perché ne ha combinate talmente tante che lo stesso Signor Sindaco Professor Marchese Gianfranco Cuttica di Revigliasco “se non lo chiami così non si gira”, pare che di lui non ne possa più ed essendo iscritto alla Lega si dice che abbia chiesto in giro se ci sia per caso qualcuno del Carroccio che lo possa sostituire. Insomma per il nostro Mago Zac (se non ci fosse bisognerebbe inventarlo) Big Ben avrebbe suonato l’ultimo rintocco. Sono molti i nomi che circolano a proposito del suo successore, che potrebbe essere anche una succeditrice vicina agli ambienti della destra alessandrina (Locci &. C.).

Così noi di Alessandria Oggi non avremo più con chi prendercela per i casini combinati nelle stanze dei bottoni di Palazzo Rosso.

E io pago.