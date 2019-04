Mentre dava lezioni di chitarra molestava le allieve

Roma (Rai News) – Un musicista di 47 anni, M.F., è stato arrestato dalla Polizia di Stato per abusi sessuali, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Roma. Vittime le sue allieve di chitarra. Le violenze sarebbero avvenute mentre l’uomo, romano, impartiva lezioni a domicilio. Le minorenni, ascoltate dal personale specializzato della IV Sezione della squadra mobile di Roma, hanno confermato i fatti denunciati e le condotte del maestro durante le lezioni. Secondo l’accusa, il 47enne avrebbe approfittato della fiducia che i familiari delle piccole allieve riponevano in lui e anche della circostanza che le lezioni avvenivano tra le mura domestiche. Avrebbe inoltre cercato di proseguire nelle sue condotte anche di fronte all’avvenuta interruzione delle lezioni da parte dei genitori, tentando di fissare nuovi incontri con le giovani. Le indagini sono in corso anche per verificare l’eventuale commissione di fatti analoghi in danno di altri minorenni.