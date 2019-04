Picchia la sorella, poi va al Pub e disturba i clienti, poi torna a casa e sfascia i mobili: arrestato e ricoverato al Tso

Tortona – Un operaio di 44 anni, Salvatore Tulipano residente in Strada Statale per Sale 3, già sottoposto a provvedimento di diffida, l’altra sera ha dato in escandescenze, prima picchiando la sorella, quindi, al ritorno dal Pub Wally’s 2 di Sale dove ha continuato a molestare clienti e proprietario, ha sfasciato un paio di mobili davanti ai genitori atterriti. La sorella è riuscita a chiamare i carabinieri che sono giunti rapidamente sul posto e lo hanno bloccato quindi chiuso di forza in un’autoambulanza e ricoverato all’ospedale di Tortona per il Tso.

Tutto è avvenuto a causa di una sbornia solenne che ha scatenato l’uomo trovato in casa dai carabinieri giunti in forze (quattro pattuglie) con un coltello da macellaio in mano. Dopo il ricovero è scattato il piantonamento in attesa di essere condotto davanti al giudice per il rito direttissimo.

I primi ad avvisare gli uomini della Benemerita sono stati i clienti del Pub dove l’uomo aveva iniziato ad andare fuori di testa fino a quando sono arrivati i carabinieri che l’hanno obbligato a rincasare. Ma verso le 2,30 sono stati i familiari a chiedere l’intervento dei carabinieri che finalmente l’hanno arrestato.