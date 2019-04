L’ Alessandria batte fuori casa il Novara dopo diciotto anni: playoff più vicini

Novara (Novara 0 – Alessandria 1) – Dopo diciotto anni l’Alessandria torna a vincere al “Comunale” di Novara. Sabato sera, nel derby valido per la 35° giornata del campionato di serie C girone A, i Grigi grazie alla marcatura di Santini trovano tre punti che fanno decisamente morale oltre ad avvicinare i mandrogni alla zona playoff, ora distante quattro punti.

Mister Colombo si affida a Agostinone, sposta Prestia a destra, alza Panizzi nei quattro di centrocampo, e in avanti è Santini ancora titolare dall’inizio in coppia con De Luca. In mezzo confermato Tentoni interno destro, in coppia con Maltese.

Nel Novara in attacco Cacia al fianco di Gonzalez dall’inizio.

Parte meglio il Novara che si rende pericoloso prima al 4’ e poi al 6’ ma, per fortuna dei mandrogni, le due occasioni non fruttano la rete.

Al quarto d’ora, sempre sponda Novara, ci prova Gonzalez, ex di turno, con un’improbabile rovesciata.

L’Alessandria mette fuori la testa al 25’ con un paio di punizioni pericolose di Bellazzini.

Ancora Alessandria al 35’ e al 37’, prima con Santini che non riesce ad agganciare un bel cross di Bellazzini, poi con Panizzi che suggerisce ancora per Santini, il portiere del Novara Di Gregorio allontana.

Primo tempo che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa Novara pericoloso con Bastoni al 9′, tiro dal limite dell’area e palla fuori di poco.

Al 22’ passa l’Alessandria: traversone di De Luca, spizza di testa Badan, entrato da meno di due minuti, e Santini s’infila tra i difensori e di testa, sottomisura, infila Di Gregorio.

Al 33′ ancora Santini sull’ennesimo break dei Grigi, la conclusione è alta di poco.

Al 36′ si rende pericoloso Akammadu, ma l’italonigeriano perde l’attimo.

Nel finale proteste dei novaresi per l’atterramento di Bove in area da parte di Gazzi, tutto regolare per l’arbitro.

Dopo 5’ di recupero il triplice fischio del signor Fontani di Siena. L’Alessandria sale a 39 punti e aggancia la Juventus Under 23, con i playoff a -4 a tre giornate dalla fine del campionato.

Giovedì 18 aprile, alle 20:30, nell’impegno prepasquale, i Grigi sfideranno al “Moccagatta” la Pro Patria.

Novara – Alessandria 0-1

Novara (4-3-1-2) Di Gregorio; Tartaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Bianchi (31’st Stoppa), Buzzegoli, Bastoni (21’st Mallamo); Schiavi (31’st Perrulli) Gonzalez (21’st Nardi), Cacia (21’st Eusepi). A disp.: Benedettini, Fonseca, Ronaldo, Cordea. All.: Sannino

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Prestia (35’pt Sbampato), Gazzi, Agostinone (20’st Badan); Gemignani, Tentoni(35’st Checchin), Maltese, Panizzi; Bellazzini (20’st Gerace); De Luca, Santini (35’st Akammadu). A disp.: Pop, Zogkos, Sartore, Scatolini, Gjura, Rocco. All.: Colombo.

Gol: st 22’ Santini.

Arbitro: Fontani di Siena.

Ammoniti: Sbraga (N), Gerace (N), Santini (A), Eusepi (N).

Corner: 8-6.

Recuperi: 3+5.