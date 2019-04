Bertram Derthona cede in casa contro Treviglio nell’ultimo match casalingo della stagione

Voghera – Sconfitta interna per Bertram Derthona. Sabato al PalaOltrepo di Voghera, avversario Remer Treviglio, i Leoni tortonesi si sono arresi 73-83.

Garri e compagni non sono, così, riusciti a vincere nell’ultima gara interna della stagione.

Gli ospiti hanno subito preso il comando della sfida e non lo hanno più lasciato, nonostante il roster allenato da coach Ramondino non abbia mai mollato fino alla fine.

In evidenza, in casa bianconera, i 26 punti di Alibegovic e gli 11 di Ndoja.

La cronaca della partita tratta dal sito ufficiale di Bertram Derthona

Avvio di gara contraddistinto dall’equilibrio in campo tra le due squadre: è poi la Remer a produrre il primo break nel punteggio grazie alle triple di Roberts e Pecchia che valgono il massimo vantaggio (12-20 all’8’) e costringono coach Ramondino a interrompere il gioco. Nel finale della prima frazione il divario tra le due formazioni rimane quasi invariato: gli ospiti conducono per 17-24 al 10’.

Nel secondo parziale è ancora Treviglio a gestire le operazioni e, grazie a tre canestri consecutivi da tre punti di Nikolic, allunga ulteriormente il proprio margine. Nei minuti successivi la crescita nella metà campo difensiva consente alla Bertram di accorciare il distacco nel punteggio: all’intervallo Treviglio guida la gara per 34-43.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa trovano una maggiore fluidità offensiva e con le triple di Alibegovic e Ndoja riducono il proprio gap fino al 45-50 del 25’, costringendo coach Vertemati a fermare la gara. Negli ultimi minuti del quarto arriva la reazione di Treviglio, che al 30’ conduce per 56-62.

In avvio di ultima frazione gli ospiti allungano nuovamente nel punteggio, trovando in Nikolic e Reati i finalizzatori delle azioni corali della squadra. La Bertram, poi, converte in cinque punti il fallo antisportivo comminato a Roberts e torna a tre possessi di distanza (68-75 al 35’). Negli ultimi minuti di gara le due squadre ribattono colpo su colpo ai canestri avversari: la tripla di Nikolic vale poi il 71-81 a un minuto dalla sirena e vale la vittoria di Treviglio, che trionfa 73-83.