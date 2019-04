Clandestino albanese trovato in possesso di soldi e droga: in arresto

Alessandria – Un clandestino albanese di 35 anni, privo di permesso di soggiorno e in possesso di droga, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria. L’uomo, già pregiudicato, percorreva via Casalcermelli quando i militari hanno deciso di controllarlo effettuando poi una perquisizione. Da questa è risultato il possesso di una dose di cocaina e di 300 euro in contanti, ritenute provento dell’attività di spaccio, e a quel punto l’uomo è stato arrestato.

Gli accertamenti sono però proseguiti oltre, a casa dell’accusato, dove sono stati sequestrati ulteriori 27 grammi di cocaina.