Dipendenti del Gruppo Gavio container di Tortona in sciopero

Tortona – È in svolgimento lo sciopero dei lavoratori del Gruppo Gavio in programma per oggi. La conferma è stata data nelle scorse ore da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, i cui rappresentanti hanno dichiarato che “Il Gruppo Gavio e le società che gestiscono il trasporto container stanno gestendo in modo irresponsabile il tavolo di rinnovo dell’accordo di secondo livello, compresa la deroga all’orario di lavoro, scaduti da un anno.

“La nostra posizione e le nostre richieste – ribadiscono i sindacati – sono state chiare nel comunicato dell’8 aprile. Se l’azienda avesse avuto a cuore le ragioni dei lavoratori avrebbe convocato il tavolo negoziale il 15 aprile, invece del 30. In queste circostanze servono fatti, non parole”.

Dal sindacato aggiungono inoltre che il Gruppo Gavio deve “responsabilmente ritirare i provvedimenti di sospensione dal lavoro nei confronti dei tre dipendenti della filiale di Padova, in quanto la stessa ha operato un abuso di potere e l’iniziativa non è contemplata dalle regole dettate dal Ccnl in vigore; convocare con urgenza l’incontro, al fine di avviare una trattativa sindacale, vera, per il rinnovo dell’accordo di 2° livello scaduto, non solo senza peggiorare le condizioni salariali dei lavoratori, ma prevedendone un incremento; presentare alle organizzazioni sindacali il piano industriale e l’assetto organizzativo della stessa, compreso il numero dei lavoratori somministrati con contratto transnazionale, di cui si richiede la stabilizzazione di tutti i lavoratori residenti in Italia e l’applicazione del Ccnl Logistica, trasporto Merci e Spedizione”.

Lo sciopero in corso interessa tutto il personale delle aziende Truck Rail Container e Gavio & Torti, e durerà per tutta la giornata (dalla mezzanotte scorsa fino alle 24 di oggi).

Alcuni presidi sono in atto a Castelnuovo Scrivia, in viale Europa, Rivalta Scrivia, in strada Savonesa e nell’area logistica San Guglielmo, a Tortona.