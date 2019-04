Dipendenti in nero e clienti in possesso di stupefacenti: chiuso per due settimane locale a Serravalle Scrivia

Serravalle Scrivia – Carabinieri e Polizia chiudono temporaneamente un noto locale a Serravalle Scrivia. È avvenuto nella mattinata di sabato scorso, 13 aprile, quando agenti e militari hanno notificato all’amministratore delegato dell’esercizio, il ventinovenne di Gavi P. A., un provvedimento che di fatto ne determina la chiusura temporanea.

Il decreto scaturisce dalle segnalazioni partite dopo i vari controlli effettuati dai Carabinieri di Serravalle negli ultimi mesi ed in particolare il 21 febbraio scorso, quando, nel corso del sopralluogo, erano state contestate infrazioni relative a lavoratori dipendenti assunti irregolarmente o del tutto in nero. Proprio in quell’occasione, i militari avevano multato il responsabile per alcune migliaia di euro e, all’interno del parcheggio del locale, le unità cinofile avevano rilevato la presenza di alcuni giovani in possesso di sostanze stupefacenti, leggere e pesanti, poi segnalati alle autorità amministrative.

La chiusura del locale avrà la durata di quindici giorni.