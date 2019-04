Ladro di gasolio incastrato dalle telecamere: arrestato e condannato

Ovada – Manette ai polsi per un ladro di carburante, responsabile di aver rubato duemila litri di gasolio dai mezzi d’opera utilizzati per lavori ferroviari in un cantiere aperto tra Prasco e Acqui.

Ad innescare le indagini che hanno, poi, portato alla scoperta del colpevole è stato il titolare di un’impresa edile che, a fine marzo, si era rivolto alla polstrada di Ovada per denunciare l’ingente furto di carburante dai suoi mezzi d’opera.

L’uomo aveva riferito che il gasolio era stato portato via di notte e lui stesso aveva installato telecamere.

Ed è stato proprio grazie alle immagini di quelle telecamere che gli agenti della Polstrada di Ovada sono riusciti a risalire al colpevole.

L.M., 46 anni, era tornato per mettere a segno un altro colpo ma, sorpreso dagli agenti che si erano appostati nel cantiere, era scappato nei boschi lungo la ferrovia e la strada 456 “del Turchino” facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, dopo due ore, sono però arrivati in una casa non lontana dal cantiere, dove hanno trovato proprio il ricercato, già noto alle forze dell’ordine. Nell’abitazione c’erano taniche di gasolio, tubi di gomma e, soprattutto, un giubbotto senza maniche con una scritta ben evidente sulla schiena, indumento visto dagli agenti nelle immagini delle telecamere durante i furti dei giorni precedenti.

Per L.M. è scattato l’arresto per furto pluriaggravato e continuato. L’uomo è stato processato per direttissima ad Alessandria e condannato a un anno e due mesi di reclusione oltre a 600 euro di multa, con sospensione condizionale della pena.