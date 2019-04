Rogo nel magazzino di un cascinale a Castelletto Merli a causa di un cortocircuito

Castelletto Merli – Emergenza stamane poco dopo le 7 in frazione Terfengo a Castelletto Merli, nel Monferrato casalese. Un incendio è divampato all’interno del piccolo magazzino di un pensionato ottantenne della zona, Biagio La Bella, dove le fiamme, scaturite da una presa di corrente a cui era collegata una batteria in carica, hanno avvolto diversi macchinari distruggendoli.

Subito intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco di Casale hanno scongiurato rischi di ulteriore propagazione delle fiamme, e dagli accertamenti, ancora in corso, emerge che il rogo sia dovuto al cortocircuito verificatosi a seguito del sovraccarico della batteria presente nel magazzino.

Oltre ai pompieri, sono accorsi i Carabinieri della Stazione di Gabiano.