Ruba cellulare ad una ragazzina e si da alla fuga: bloccato e arrestato

Alessandria – Un pregiudicato trentunenne di origine marocchina, N. F., è finito in manette per il reato di furto aggravato. L’uomo, che risulta senza fissa dimora, è stato inseguito dai Carabinieri della Radiomobile di Alessandria mentre cercava di scappare dopo aver rubato il cellulare ad una ragazzina. Raggiunto in Piazza Ambrosoli, ha tentato di disfarsi della refurtiva, ma ormai era troppo tardi. Una volta proceduto con l’arresto, i militari hanno poi recuperato il telefonino per riconsegnarlo alla giovane proprietaria.