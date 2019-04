Sono in corso indagini da parte della Procura della Repubblica nei confronti del consorzio Valle d’Orba Depurazione per trattamento illecito di rifiuti inquinanti: coinvolti i Comuni di Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Basaluzzo, Predosa e Silvano d’Orba

Alessandria (Max Corradi) – La Procura della Repubblica di Alessandria sta conducendo indagini a carico della Valle Orba Depurazione Srl (la notizia è stata confermata da più parti) nella persona dell’amministratore unico Francesco Giuseppe Carboni, 63 anni di Capriata d’Orba (nella foto), già noto alla Magistratura per una precedente inchiesta del 2006 che riguardava un grave caso di inquinamento tramite cromo esavalente di un’ampia zona agricola della Val d’Orba tra Lerma e Silvano, da parte della ditta “Impresa Cerruti Spa” di Varazze con sede distaccata a Silvano d’Orba, di cui era responsabile proprio Carboni. Tutti gli indagati si salvarono grazie alla prescrizione.

Cromo esavalente

In base ai rilievi effettuati nel 2010 dalla Guardia Forestale (oggi Carabinieri Forestali) il pm Fabrizio Givri decretava il sequestro dell’impianto di Silvano d’Orba facendo anche recapitare avvisi di garanzia al titolare dell’azienda Marco Cerruti 59 anni di Lerma, e al Carboni nella qualità di responsabile, sottoposti ad indagini per violazione delle norme in materia ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “per fatti accertati il 26 giugno 2010 in Silvano d’Orba (AL) e commessi in epoca anteriore con permanenza in atto”. I due, secondo le indagini della Procura, avevano realizzato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi quali scorie di fonderia con una concentrazione di cromo esavalente al di sopra dei limiti massimi consentiti (mg. 2 al kg. per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale; mg. 15 al kg. per i siti ad uso commerciale ed industriale). In particolare, secondo le analisi effettuate dall’Arpa di Grugliasco, era stata trovata una concentrazione di cromo esavalente pari a 160 mg al kg. e a 100 mg al kg, quindi nettamente superiori ai valori massimi consentiti dalla legge. I Forestali avevano indagato anche Silvio Spinoglio, 77 anni di Novi ma residente a Trieste, liquidatore della società Italgrip S.r.l. di Trieste che si serviva del deposito della Cerruti per smaltire rifiuti derivanti principalmente dalla produzione di asfalti. Le indagini erano partite in seguito alla denuncia di un residente di Lerma che segnalava “la presenza di materiale di origine sconosciuta allo stato solido di pezzatura media di 50 — 70 mm di colore nero” poroso e miscelato “a materiale […] naturale per inghiaiatura di strada”. Le verifiche si allargavano e la Forestale accertava la presenza dello stesso materiale sempre nel Comune di Lerma ma in località Baudrano lungo una strada sterrata al confine con il Comune di Montaldeo, oltre che nei terreni della ditta “Cerruti S.p.A.” nel Comune di Silvano d’Orba al confine col Comune di Rocca Grimalda (AL).

Acque nere disperse nei campi

Ora ci risiamo perché il Carboni, attualmente amministratore unico della società “Valle d’Orba Depurazione Srl”, un consorzio tra i comuni di Basaluzzo, Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Predosa e Silvano d’Orba, tutti soci al 20%, sarebbe nuovamente finito nel mirino della Magistratura alessandrina per inquinamento delle acque superficiali tramite lo scarico illecito di acque reflue urbane provenienti, verosimilmente, dai Comuni consorziati. Si tratta dello stesso reato commesso nel 2010, anche se con sostanze inquinanti diverse .

L’Arpa ha già effettuato dei sopralluoghi ed anche i Carabinieri Forestali starebbero conducendo le indagini per conto della Procura della Repubblica. Ovviamente il riserbo è massimo anche se nessuno smentisce. Secondo gli inquirenti le modalità seguite sarebbero le stesse di nove anni fa, per cui, invece di effettuare la depurazione, si tende a fare “scomparire” il materiale inquinante. Come si può ben capire dalle foto delle vasche della Valle d’Orba Depurazione Srl, il liquido che finirà nell’Orba non è assolutamente depurato, ma è marrone e contenente molta sostanza organica che, una volta riversata nel corso d’acqua, provocherà riduzioni drastiche nel livello di ossigenazione causando morìa di pesci con una pericolosissima instaurazione di processi decompositivi anaerobi (senza ossigeno) responsabili di emissioni gassose maleodoranti, mentre la presenza di coliformi fecali, ed in particolare Escherichia Coli, può essere considerata indice di contaminazione.

Una vergogna!

Per ora ci fermiamo qui ma la nostra inchiesta continua.