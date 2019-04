Condannata la gang degli scippi che causò anche la morte di un’anziana signora

Asti – È finito con tre condanne il processo di primo grado per tre dei cinque componenti della gang che nel 2018 commise una decina di colpi tra rapine, furti e aggressioni, alcune a mano armata, nel centro di Asti.

Uno di quei raid finì in tragedia: in via Prandone, zona centro storico, fu rapinata un’anziana signora che, cadendo a terra, riportò un grave trauma cranico che ne causò il decesso due settimane dopo il ricovero in ospedale.

Ieri pomeriggio le condanne.

Dieci anni di reclusione per Hind Smerjel, detta «India» marocchina di 21 anni accusata di omicidio preterintenzionale; otto anni per Alessandro Castagnaro, 33 anni di Asti; sette anni per Emmanuel Calogero Buttaci, astigiano di 49 anni.

I tre sono detenuti in tre carceri diverse, a Torino, Alessandria e Vercelli e sono difesi dagli avvocati Giulia Gai, Gianluca Visca e Andrea Furlanetto che hanno annunciato ricorso in appello.

Nella gang anche due minorenni che si trovano, al momento, in due diverse comunità piemontesi di recupero.

Erano stati scarcerati alcune settimane fa e il tribunale dei Minori di Torino aveva disposto la valutazione di una possibile messa alla prova.

Il loro comportamento sarà valutato da assistenti sociali e operatori dei centri dove si trovano.

I due giovani, quasi diciottenni, se dimostreranno di comportarsi bene, potrebbero evitare il procedimento penale.

Per la diciassettenne, infatti, l’accusa è anche di omicidio preterintenzionale dato che avrebbe partecipato allo scippo mortale dell’anziana signora insieme ad «India».

La gang era stata arrestata l’anno scorso, a settembre, dagli agenti della Squadra Mobile astigiana in un appartamento del centro di Asti dove i cinque, che facevano uso costante di cocaina e crack, per pagarsi la roba scendevano in strada e sceglievano a caso le vittime da derubare, anziani soprattutto. Inoltre le due ragazze si prostituivano.