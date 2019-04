Il Rotary Club dona un defibrillatore alla Compagnia Carabinieri di Acqui

Acqui Terme – Ieri mattina, nella sede della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, Colonnello Michele Angelo Lorusso, e di varie autorità locali fra cui il Vescovo di Acqui, Monsignor Testore, e il Sindaco Lucchini, è stato consegnato all’Arma acquese un apparato defibrillatore affinché i militari possano far fronte a gravi emergenze prestando le prime cure in attesa dell’arrivo del medico.

Le personalità che hanno preso la parola durante la cerimonia hanno sottolineato l’importanza di questo dono “salvavita”, essendo che, da oggi, la Compagnia di Acqui Terme potrà essere considerata di fatto un ulteriore presidio a tutela della salute a disposizione della cittadinanza.

Alla consegna, effettuata dal Presidente del Rotary Club di Acqui, Stefano Negrini, sono seguite la benedizione del Vescovo e una visita dei locali della caserma, durante la quale le autorità e gli ospiti presenti hanno potuto intrattenersi con in militari condividendo un piccolo rinfresco.