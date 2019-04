Il sorriso di Giovannini non basta: sbarcata in borsa, Guala Closures piace solo ai fondi

Alessandria (Red) – Si è aperta la gara per la cessione della maggioranza di Bisio Progetti (Gruppo Guala), attiva nella produzione di stampi, stampaggio e lavorazione plastica per conto terzi. Grazie all’advisor Goetz Partners sono iniziate le trattative di vendita, ma finora si sono fatti avanti solo i fondi Cvc, White Bridge e Armonia. La valutazione di Bisio Progetti potrebbe aggirarsi attorno ai 150 milioni di euro, poco rispetto alle previsioni. Bisio Progetti è un’azienda di Alessandria nata nel 1989 con la denominazione di Bisio L. e C. Snc. Nel 1990 assume l’attuale denominazione e incorpora, a seguito di un’operazione di fusione, la società di stampaggio e lavorazione di materie plastiche R3 Srl, attiva sul mercato dal 1978. Nello stesso anno entra a far parte del gruppo industriale Guala Spa, operante nei settori chiusure di garanzia per liquori, dispenser per dentifrici e trigger. Bisio Progetti ha chiuso il 2017 con un giro d’affari di 48,29 milioni, un Mol di 10 milioni e un debito netto di 18,45 milioni.

Guala Closures, sbarcata in borsa di recente, non ha avuto molto successo ed è una delle aziende inespresse di Piazza Affari. Con scarsissimi volumi viaggia a 6,3 euro rispetto a massimi a 10 euro. Dal primo ottobre al 30 novembre scorso c’è stato il calo maggiore: ha perso il 35% scendendo da 9 euro a 5,82 euro. In due mesi sono state oggetto di transazione solo due milioni di azioni per 13 milioni di valore. Al listing l’azienda valeva 630 milioni contro una capitalizzazione attuale di 424 milioni. Ecco perché il gruppo punta alla dismissione delle controllate come Bisio Progetti, anche se le transazioni in essere, stanno segnando il passo.