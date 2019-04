La Yudanshakai San Salvatore A.S.D. in evidenza a Vercelli

San Salvatore Monferrato – La Yudanshakai San Salvatore A.S.D. dell’istruttore Lele Berrone si classifica, come l’anno scorso, al 7° posto nella classifica per società al Trofeo Yanagi di Vercelli. All’importante manifestazione che si è svolta domenica 7 aprile al PalaPiacco hanno partecipato più di 20 società di Piemonte e Lombardia con un totale di circa 340 atleti.

Il regolamento di gara prevedeva turni di Kata a bandierine, ripescaggi di Kata, semifinali di Kumite e finale a sorteggio. Quest’anno è stata aggiunta la categoria di Kata master e cioè over 35 anni.

I podi conquistati dai 32 atleti di San Salvatore Monferrato sono stati ben 20: 1° posto Dario Vaccalluzzo; 2° posto Nicoletta Schiau; 3° posto Silvia Conca e Davide Raiteri; 4° Paolo De Francesco, Laura Nebbiolo, Nicola Perrini, Massimiliano Pozzi e Federica Vaccalluzzo; 5° posto Pamela Ahmetaj, Julia Annaratone, Enrico Astori, Arianna Gilardenghi, Alessia Gilli, Gersild Merdita e Gianluca Montaldi; 7° posto Stefano Gilli, Vittoria Greppi, Paolo Pasino e Denisa Schiau.

Questi gli altri atleti in gara che pur gareggiando bene non hanno raggiunto il podio: Francesca Alarcon, Lino Arcolite, Enrico Davite, Fabio Farina, Marcello Gilardenghi, Andrea Greppi, Claudio e Luca Longhin, Enzo Roma, Umberto Solerio e Enrico Taccori.

Piccolo infortunio in gara per Stefano Casu per fortuna rivelatosi nulla di grave e quindi tornerà prestissimo ad allenarsi.

“Abbiamo collezionato tanti podi – commenta Lele Berrone – e sono quindi contento sia per i risultati dei singoli sia per la classifica per società. Sono convinto però che i miei allievi possano fare ancora meglio, lavoreremo in palestra sulla tecnica ma anche sulla loro sicurezza e convinzione che a volte può fare la differenza. Altra nota piacevole è aver schierato ben 8 master in gara che testimonia il bel gruppo presente a San Salvatore Monferrato.”