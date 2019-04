Pensionata muore in un incidente stradale a Centallo

Centallo – Tragedia, ieri, in provincia di Cuneo, sul cavalcavia a Centallo. Una donna di 75 anni, Gemma Tarditi, ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava, un’utilitaria guidata dal marito che proveniva da Roata Chiusani verso Centallo, si è scontrata con un’Audi guidata da un automobilista di Torino che procedeva in direzione San Biagio.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra le due provinciali.

Le condizioni della pensionata sono apparse subito disperate e a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti da Cuneo, Busca e dell’elisoccorso che hanno tentato di rianimare la donna.

Il marito della pensionata e il conducente dell’altra auto sono stati ricoverati all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le loro condizioni non risultano gravi. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Centallo che hanno fatto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolato il traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Gemma Tarditi abitava nella frazione centallese Roata Chiusani ma era originaria di Narzole. In pensione da qualche anno, aveva lavorato come cameriera e per diverso tempo nell’azienda Calleris di Roata Chiusani. Oltre al marito lascia due figli e cinque nipoti.